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Haberler Aydın Yunanistan hayalleri Efeler’de son buldu

Yunanistan hayalleri Efeler’de son buldu

27.10.2022

Yunanistan hayalleri Efeler’de son buldu

AYDIN'IN Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir insanlık dramına şahit oldu. Göçmen kaçakçıları, Yunanistan'a götürme vaadiyle paralarını aldıkları 38 göçmeni Efeler'e getirdi. Kamyon kasasına naklettikleri göçmenleri boş bir arsaya bırakan dolandırıcılar, bölgeye geldikleri kamyonla kaçtı. Bölgede devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, boş arazide bekleyen onlarca göçmenle karşılaştı. Kucağında bebeklerle bekleyen göçmen kadınları görenlerin yüreğini parçaladı.

GÖÇMENLERİ boş araziye bırakıp kaçan bir kişinin kimliği tespit edilirken diğerlerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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