Günlük 20 bin hastaya hizmet verecek

Efeler ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 1299 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, inşatta şu anda 900 kişinin çalıştığını, bu sayının yılbaşından sonra 1200'e çıkacağını belirtti.



SON DERECE DONANIMLI

Çalışmaların planlanan şekilde gittiğini ve planlandığı sürede teslim alınacağını dile getiren Açıkgöz, şunları söyledi: "Hastaneyi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sokmayı planlıyoruz. Bazı teknik alanları neredeyse hazır durumda. Kaba inşaatının ocak ayı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. Gerek mali akış gerekse de hastanenin dizaynıyla ilgili hiçbir problemimiz yok. Hastanemiz birçok ilki de barındıracak. Çölyak hastaları için mutfağın yanı sıra donanım açısından brakiterapiden hiperbarik oksijen tedavi alanlarına, onkoloji merkezinden kalp merkezlerine kadar son derece donanımlı tıbbi merkezleri hastanemizde bulunacak."

ULUSLARARASI DESTİNASYON

AÇIKGÖZ, hastanenin günlük yaklaşık 20 bin hastaya hizmet vermesinin öngörüldüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarıyla beraber yaklaşık 30 bin kişilik trafiğin olacağını öngörüyoruz. Önemli konulardan bir diğeri de Aydın'ın uluslararası sağlık destinasyonları içerisinde önemli bir yeri var. Bununla ilgili planlarımızı ve eğitimlerimizi de bir taraftan yapıyoruz. Sağlık turizmiyle ilgili altyapıyı da bu hastanemizde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE