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Haberler Aydın 6 farklı suçtan aranıyordu! 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

6 farklı suçtan aranıyordu! 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde düzenlenen operasyonla, 6 farklı suçtan aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

30.10.2022, 11:45

6 farklı suçtan aranıyordu! 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
Aydın'ın Söke ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, 6 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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