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Haberler Aydın Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

30.10.2022

Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
AYDIN Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobildeki 3 kişinin bot ve bot motoru indirdiğinin görülmesi üzerine şüpheliler yakalandı. E.G, K.G. ve Ş.Ş. olduğu belirlenen şüphelilerin kimlik sorgulamalarında, TSK'dan ihraç edildikleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle işlem gördükleri ve haklarında yurt dışı yasağının bulunduğu belirlendi. K.G. ve Ş.Ş'nin üzerinde Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.
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