HaberlerAydınAydın’da FETÖ üyesi 3 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
30.10.2022
ABONE OL
AYDIN Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobildeki 3 kişinin bot ve bot motoru indirdiğinin görülmesi üzerine şüpheliler yakalandı. E.G, K.G. ve Ş.Ş. olduğu belirlenen şüphelilerin kimlik sorgulamalarında, TSK'dan ihraç edildikleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle işlem gördükleri ve haklarında yurt dışı yasağının bulunduğu belirlendi. K.G. ve Ş.Ş'nin üzerinde Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.