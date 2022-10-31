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Haberler Aydın Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke'deki kaza yürekleri dağladı!

Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke'deki kaza yürekleri dağladı!

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden Neşe Sarıkurt'un kullandığı otomobil taklalar atarak yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle Neşe Sarıkurt ve yolcu konumunda bulunan ikiz çocukları yaralandı.

İHA

31.10.2022, 15:38

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan ikisi çocuk üç kişi yaralandı.

Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke’deki kaza yürekleri dağladı!

Edinilen bilgiye göre, kaza Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Neşe Sarıkurt'un kullandığı otomobil takla atarak, yol kenarına savruldu.

Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke’deki kaza yürekleri dağladı!

Araç yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Neşe Sarıkurt hurdaya dönen aracın sıkıştığı şoför mahallinden olay yerine gelen Söke itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartılırken, ilk müdahale 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke’deki kaza yürekleri dağladı!

Kazada, Neşe Sarıkurt'un ikiz çocukları Ada ve Dua Sarıkurt'un da yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe, Ada ve Dua Sarıkurt'un tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke’deki kaza yürekleri dağladı!

Kazada yaralanan kişilerin Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt'un ailesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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