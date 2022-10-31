Anne ve kızlarının hazin yolculuğu... Söke’deki kaza yürekleri dağladı!

Kazada, Neşe Sarıkurt'un ikiz çocukları Ada ve Dua Sarıkurt'un da yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe, Ada ve Dua Sarıkurt'un tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.