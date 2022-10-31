Aydın’da panik anları! Yanan otomobil park halindeki araçların arasına daldı

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından O.B. isimli vatandaş hastane önünde park halinde bulunan 09 LJ 144 plakalı otomobiline binerek çalıştırdı. Çalışır çalışmaz otomobilin motor kısmından yoğun duman ve alevler çıkmaya başladı.

Araç sahibi O.B. hızla otomobilden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yanan otomobil kendiliğinden hareket ederek yolun karşısında park halinde olan başka araca çarptı. Olayı görenler yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.