Aydın’da sabıkası bulunan uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN'DA polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Ö'ye, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan adresinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ahmet Ö'nün birçok kişiye bu zamana kadar uyuşturucu sattığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan sorgulamalarında 'cinsel saldırı' suçundan da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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