Darpçı koca tutuklandı zulme ailesi devam ediyor

Aydın Kuşadası'nda uzaklaştırma kararına rağmen kocası Bülent Kotan tarafından tabancayla darp edilen Betül Kotan, bu kez eşinin ailesinin baskınlarına maruz kaldı. Evden çıkması için eşinin ailesi tarafından elektriği kesilen genç kadın, zulümlere dayanamayınca eşyalarını toplamadan evini terk etti. Evini bastığı eşi Betül Kotan'ı, tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan müteahhit Bülent Kotan (49), polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.



Genç kadın kocası tarafından tabancanın kabzası ile darp edilmişti.

Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten genç kadın, eşinin ailesinin kendisini evden çıkmaya zorladığını belirterek, "Daha eşyalarımı toplamama bile fırsat vermeden evimin faturası ödenmiş elektriğini kestirdiler. Bana kaçmaktan başka çare bırakmadılar" diye konuştu. Kotan, "Artık burada yaşamaya korkuyorum. Evden çıkmam isteniyor ve hatta Kuşadası'nı terk etmem söyleniyor. Bu baskılara dayanacak gücüm kalmadı ve bu yüzden Kuşadası'nı terk ettim" dedi.



RAMAZAN AYDEMİR