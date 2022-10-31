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Haberler Aydın PKK propagandasından aranan şahıs kıskıvrak yakalandı!

PKK propagandasından aranan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Germencik, ilçesinde terör suçlarının işlenmesine engel olmak adına yürütülen çalışmalarda “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan B.C. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

31.10.2022, 09:31

PKK propagandasından aranan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Germencik ilçesinden terör örgütü propagandasından arana şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda " PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak " suçundan aranan B.C. isimli şahıs Neşetiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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