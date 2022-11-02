Son dakika edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan bir grup liseli öğrencinin bir hurda kamyonetinin arkasına tutunup tehlikeli bir şekilde ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lise öğrencilerinin ölümüne yolculuğu! Yürekleri ağza getirdi



Görüntülerde kamyonetin kasa kısmına tutunup ilerleyen öğrenciler net bir şekilde görülüyor. Gençlerin ölümüne yolculuğu izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirirken, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.





Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, hurda kamyonetini kameradan tespit etmeye çalışıyor.