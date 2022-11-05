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Haberler Aydın Didim’deki kazada bir kamyon balık yola saçıldı

Didim’deki kazada bir kamyon balık yola saçıldı

5.11.2022

Didim’deki kazada bir kamyon balık yola saçıldı

AYDIN Didim'e bağlı Akyeniköy mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü okul duvarına çarptı. Kaza sonrası kamyonda bulunan balık kasaları yola devrilirken, ortalık balık gölüne döndü. Akyeniköy mahallesindeki kazada, Didim Taşburun mevkiinde aldığı balıkları ilçe dışına taşıyan 48 KJ 749 plakalı kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek Akyeniköy Şehit Soner Turan Ortaokulu'nun bahçesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasındaki yüzlerce kilo balık yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yol da balıklardan temizlendi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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