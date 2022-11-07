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Haberler Aydın Aydın'da yürek dağlayan son: 7 yaşındaki çocuk bazanın altında kalarak can verdi!

Aydın'da yürek dağlayan son: 7 yaşındaki çocuk bazanın altında kalarak can verdi!

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen Irmak Şahin (7), kapağın arasına sıkıştı. Kızını sıkıştığı yerden kurtaran babanın 112 Acil Servis ekiplerini aramasından sonra Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

07.11.2022, 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022, 09:36

Aydın’da yürek dağlayan son: 7 yaşındaki çocuk bazanın altında kalarak can verdi!

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Lütfiye Şahin'in kızı Irmak Şahin (7), odadaki baza kapağının üzerine düşmesi sonucu arada sıkıştı.Kızını sıkıştığı yerden çıkaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine ikamete polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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