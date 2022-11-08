Afla çıkan abi katili komşusunu öldürdü

Aydın Çine'de 21 yıl önce abisini öldüren ve afla cezaevinden çıkan Metin Keskin, komşusu Yaşar Güler'i bıçakla öldürdü. Katil zanlısı mahkemede, annesine küfür ettiği için cinayeti planladığını itiraf etti. Sanık, "Öldürmeyi kafama koymuştum" dedi. Katil zanlısı Metin Keskin, ilk cinayetini 2001 yılında işledi. Miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Mesut Keskin'i av tüfeğiyle vurdu. 3.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla tahliye edilen Keskin, 21 yıl sonra elini yeniden kana bulamaktan çekinmedi. Çine'nin Karahayıt mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan Keskin, komşusu Yaşar Güler'i göğsünden 4 kez bıçaklayarak hunharca öldürdü.



Metin Keskin, 21 yıl önce ağabeyi Mesut Keskin'i de öldürmüştü.



KAFAMA KOYDUM

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Keskin, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde vahşeti soğukkanlılıkla anlattı. Keskin, "Sürekli anneme küfür ediyordu. Öldürmeyi kafaya koydum ve plan yaptım. Evinin bahçesinde tuvalete gittiğini görünce harekete geçtim. Çıkar çıkmaz da saldırdım. Tüfek olsa ateş açacaktım ama olmadığı için bıçakla öldürdüm" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE