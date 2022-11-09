CHP demek heykel dikmek demek!

Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne yapılan ve belediyenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı 12 milyon liralık 'mıcır vurgunu' operasyonu tazeliğini korurken CHP'li Başkan Ömer Günel, heykel atağına kalktı.

Belediyenin düzenlediği 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda yapılan müzik temalı 10 heykel sahil kesimine yerleştirildi. Heykellerin kamyonlara yüklenip kent merkezine getirilmesi ilginç görüntüler oluştururken vatandaşlar, "Önce mıcır vurgununun hesabı verilsin" dedi. Belediye daha önceki sempozyumlarda yapılan heykelleri de kente yerleştirmişti. Kuşadası adeta bir heykel deryasına dönüştü.

KENT MOBİLYASI MANTIĞI

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "Bugünlerde yine Kuşadası sokaklarında arkası "heykel" dolu belediye kamyonları dolaşmaya başladı. Malumunuz, mevcut belediye yönetimi zamanında icat olunan, 3. Neopolis Heykel Sempozyumu son buldu ya, yapılan "heykeller" heykeltraşlara ödenen adambaşı 30 bin lira, toplamda 300 bin lira karşılığında belediye tarafından alınıp şehrin çeşitli noktalarına kent mobilyası mantığıyla yerleştiriliyor. İller Bankası gelirlerimiz kesildi, hükümet gelirlerimizi kesti diye yaygara koparan belediye yönetimi asli görevlerini yerinde getirmek için gerekli kaynağı olmadığı yalanını söylerken, emekçi personeline maaşını ödemezken, sempozyumda hazırlanan "heykellere" belediye meclisinde Cumhur İttifakı grubumuzun red oylarına karşılık CHP ve İP'li üyelerin kabul oylarıyla kaynak yaratabiliyor" dedi.

Gökçe, "Karabiber serper gibi bu "heykelleri" şehre serpiştirmeyin beyler. Boğmayın şehri" dedi.

ERCAN AKGÜN