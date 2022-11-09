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Haberler Aydın Traktörü durdurmak isterken canından oldu

Traktörü durdurmak isterken canından oldu

9.11.2022

Traktörü durdurmak isterken canından oldu

AYDIN Efeler'de Vasfi Ulukaya (66), el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünü durdurmak isterken altında kaldı. Kırıklar mahallesindeki olayda Vasfi Ulukaya, traktörünün el frenini çekmeden aşağı inince araç yokuş aşağı harekete geçti. Sürücü, traktörü durdurmak için direksiyona binmeye çalışırken, tekerleğin altında kaldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri, Ulukaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulukaya'nın ölüm haberi ailesi, sevenleri ve yakınlarını hüzne boğdu.

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