Yunanistan’a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı!

Ayrıca yapılan incelemelerde 8 şahsın "FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi" olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 9 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1'ine adli kontrol, 1'ine ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanırken, 2 şahıs serbest bırakılıp, 1 şahıs ise ilgili kolluk birimlerine teslim edildi. Yakalanan toplam 38 düzensiz göçmen ise işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.