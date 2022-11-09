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Haberler Aydın Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 şahıstan 9'u gözaltına alındı. Yapılan incelemeler doğrultusunda gözaltına alınan 9 kişiden 8'inin "FETÖ/PDY üyesi" olduğu tespit edildi.

İHA

09.11.2022, 15:11

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PDY üyesi jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Milli Park İlyasağa Karakolu mevkiinde Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından can salında geri itilen 38 düzensiz göçmen ile birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 şahıs yakalandı. Can salı içerisinde yakalanan 10 şahıstan 9'u gözaltına alınırken, bir şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı!

Ayrıca yapılan incelemelerde 8 şahsın "FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi" olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 9 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1'ine adli kontrol, 1'ine ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanırken, 2 şahıs serbest bırakılıp, 1 şahıs ise ilgili kolluk birimlerine teslim edildi. Yakalanan toplam 38 düzensiz göçmen ise işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

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