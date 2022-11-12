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Haberler Aydın Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs adaletten kaçamadı!

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs adaletten kaçamadı!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan E.B., cezaevine gönderildi.

İHA

12.11.2022, 11:26

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs adaletten kaçamadı!
Aydın'ın Köşk ilçesinde hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Koçak Mahallesi'nde yapılan operasyonda "Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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