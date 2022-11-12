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Haberler Aydın Öğrenciler yedikleri makarnadan zehirlenmiş

Öğrenciler yedikleri makarnadan zehirlenmiş

12.11.2022

Öğrenciler yedikleri makarnadan zehirlenmiş

AYDIN'IN Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 133 öğrenci ile Nazilli'de 45 sporcunun yedikleri makarnadan zehirlendiği ortaya çıktı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla başlatılan soruşturma sonrası numunelerin incelenmesinin ardından yaşanan gıda zehirlenmesinin nedeninin makarna olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Didim ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki kermeste yemek yiyen öğrenciler zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE, HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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