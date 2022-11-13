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Haberler Aydın Aydın'da yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe sayarak yolculuk yaptılar

Aydın'da yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe sayarak yolculuk yaptılar

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğle saatlerinde kameralara yansıyan görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kamyonet kasasına oturarak yolculuk eden 2 kişi canlarını hiçe saydı.

İHA

13.11.2022, 14:18

Aydın’da yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe sayarak yolculuk yaptılar

Olay, öğle saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Köşk ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu saatte karayolu üzerinde ilerleyen kamyonet kasasındaki vatandaşların tehlikeli yolculuğunu görenler gözlerine inanamadı.

Hayatlarını hiçe sayan iki vatandaş, kamyonetin kasasındaki kapağa oturup dakikalarca yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından görüntülenirken, kamyonet kasasında 2 kişinin daha bulunduğu görüldü.

Yolculuk kamyonet sürücüsünün ana yoldan çıkarak tali yola girmesi ile son buldu.

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