Didim’de yüzlerce litre kaçak alkole el konuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanununa muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Akbük mahallesinde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.K.B. isimli şüpheli şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 350 litre kaçak içki, bir adet damıtma aleti, bir adet radyatör, bir adet su pompası, 2 adet tüp, 3 adet jelikan bidon ve bir adet ocak ele geçirilirken M.K.B. de gözaltına alındı.



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