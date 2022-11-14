  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Didim’de yüzlerce litre kaçak alkole el konuldu

Didim’de yüzlerce litre kaçak alkole el konuldu

14.11.2022

Didim’de yüzlerce litre kaçak alkole el konuldu
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanununa muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Akbük mahallesinde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.K.B. isimli şüpheli şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 350 litre kaçak içki, bir adet damıtma aleti, bir adet radyatör, bir adet su pompası, 2 adet tüp, 3 adet jelikan bidon ve bir adet ocak ele geçirilirken M.K.B. de gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA