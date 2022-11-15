  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Dinamit ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Dinamit ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen olayda patlayıcı madde ile kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri devam ediyor.

15.11.2022, 10:28

Dinamit ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söğütçük mevkiinde farklı noktalarda 2 aracın görülmesi üzerine çevrede yapılan aramada; patlayıcı madde ile kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan B.G., A.S., H.Ç. ve D.A isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışma neticesinde; 2 elektrik funyeli dinamit, 20 metre kablo, 50 cm hilti ucu, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 2 adet keser, 2 adet burç, 1 adet keski demiri, 1 adet süpürge ve 1 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA