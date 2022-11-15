Hapis cezalarıyla aranan suç makineleri yakalandı

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, geçtiğimiz ay il genelinde 698 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16'sının terör, 25'inin kaçakçılık, 5'inin kasten öldürme, 50'sinin yağma ve hırsızlık, 17'sinin dolandırıcılık ve 585'nin de diğer suçlardan arandığı belirlenerek bu şahıslar adli makamlara teslim edildi. M.A'nın 23 ayrı suçtan 30 yıl 7 ay 23 gün, E.U'nun 10 ayrı suçtan 20 yıl 11 ay 35 gün, D.D'nin 4 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay, M.A'nın 10 ayrı suçtan 25 yıl 3 ay 15 gün, D.A'nın 55 adet suçtan 21 yıl 4 ay, E.Z'nin "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay ve C.U'nun "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenilirken 250 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 kişi, jandarma ekiplerince cezaevlerine teslim edildi.

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