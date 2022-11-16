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Haberler Aydın Aydın'da sahteciliğe geçit yok! 210 kilo ele geçirildi!

Aydın'da sahteciliğe geçit yok! 210 kilo ele geçirildi!

Aydın'ın Köşk ilçesinde N.K isimli şahsın evinde sahte bal bulundurduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şüphelinin evine yapılan baskında 210 kilo sahte bal ele geçirilirken, N.K. gözaltına alındı.

DHA

16.11.2022, 15:19

Aydın’da sahteciliğe geçit yok! 210 kilo ele geçirildi!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda kavanozlarda toplam 210 kilo sahte olduğu değerlendirilen bal ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Başçayır Mahallesi'nde yaşayan N.K.'nin evinde sahte bal olduğu bilgisiyle harekete geçti. Şüphelinin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde etiketsiz kavanozlarda toplam 210 kilo bal ele geçirildi. Sahte olduğu değerlendirilen bal, incelenmesi için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan N.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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