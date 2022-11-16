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Haberler Aydın Mehmet Han'ın kalbindeki lunapark

Mehmet Han'ın kalbindeki lunapark

AYDIN Çine’de yaşayan 12 yaşındaki Serepral Palsi hastası Mehmet Han Yıldırım, yıllardır özlemini duyduğu lunaparka İl Sağlık Müdürlüğü sayesinde gitti. SAĞLIK ekiplerince evinden alınan Mehmet Han, Nazilli Sümerpark'ta unutulmaz bir gün yaşadı

16.11.2022

Mehmet Han’ın kalbindeki lunapark

Aydın'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kalbimdeki Yer" projesi kapsamında eve ve yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirilmeye devam ediliyor.

Proje kapsamında Çine'de yaşayan 12 yaşındaki Serepral Palsi hastası Mehmet Han Yıldırım'ın lunaparka gitme isteği, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında olumlu karşılandı.

DOYASIYA EĞLENDİ
Ekiplerce evinden alınan Mehmet Han, Nazilli Sümerpark'ta bulunan lunapark ve hayvanat bahçesine götürülerek eğlenceli saatler yaşatıldı.

İlk defa lunaparka geldiğini söyleyen Mehmet Han; "Daha önce hiç lunaparka gelmemiştim. Çok mutluyum. Buradaki oyuncaklar çok güzel. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE

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