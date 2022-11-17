Engelli gencin umudu oldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden İhsan Günay'ın protez ihtiyacı, Avukat Rıdvan Eşin'in desteği ile karşılanıyor. Önümüzdeki hafta protez bacağına kavuşacak Günay'ın yürüme özlemi bitecek.

YÜZÜKLERİNİ TAKACAK

GEÇTİĞİMİZ 28 Mayıs'ta motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan İhsan Günay'ın aldığı darbelerden dolayı iyileşemeyen sol bacağı dizinin üstünden kesilmişti. Günay'ın durumundan haberdar olup harekete geçen Rıdvan Eşin, gencin protez bacağın yapımı için devreye girdi. Eşin, "Nişan yüzüklerini takacağım, nikah şahitleri de olacağım. Bundan sonra İhsan Kaan kardeşimin yanında olacağız" dedi.

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