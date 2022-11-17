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Haberler Aydın İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

17.11.2022

İnsanlık ölmemiş

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde gazete dağıtıcısı Bilal Yelmen, yolda bulduğu 6 bin 900 bin lirayı dedektif gibi araştırarak bulduğu sahibine teslim ederek, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Gazete dağıtıcılığı yapan Bilal Yelmen (36), Sandıklı Mahallesinde kaldırımda bir demet para buldu. Parayı sayan ve 6 bin 900 lira olduğunu tespit eden Yelmen, paranın sahibini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, pazarcı esnafı İrfan Demir'e parayı teslim etti. İrfan Demir ise örnek davranışından dolayı Yelmen'e teşekkür etti.

İHSAN KARATAŞ

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