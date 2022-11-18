Motosiklet TIR’ın altında kaldı: 1 ölü

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde, Tavas istikametine giden 27 AAK 793 plakalı H.D idaresindeki TIR, Karacasu kavşağında 09 ACL 493 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muzaffer T. ile yolcu Akın Dede motosikletten savrularak asfalta düştü. Durumu ağır olan Akın Dede'ye, kaza sırasında yoldan geçen bir ilkyardım görevlisi uzun süre kalp masajı yaptı. Akın Dede, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Muzaffer T. hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Dede, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

ÜMİT ÖZMEN