Trenin çarptığı cip 100 metre sürüklendi

AYDIN'IN Nazilli İlçesinde hemzenin geçitten geçmeye çalışan cipe yolcu treni çarptı. Kazada trenin 100 metre sürüklediği cipte sıkışan sürücü Mikail Börekçi (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Yeşil Mahalle Jandarma kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mikail Börekçi idaresindeki 09 NS 899 plakalı cipe, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştığı sırada İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı.

MAKİNİST KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Cip çarpmanın etkisiyle trenin önünde metrelerce sürüklendi. Otomobilde sıkışan sürücüyü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Trenin makinisti Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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