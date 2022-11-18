‘Yetim kalan çocuklarım için yaşamak zorundayım’

AYDIN Karacasu'da, yaşayan Günaydın Ararbay, kimya mühendisi olan kocası Aydın Ararbay'ı, geçtiğimiz yıl akciğer kanserinden toprağa verdi. Ararbay, çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurmak için 3 ay önce Kocaeli'nin Gölcük ilçesine taşındı. Bir medikal şirketinde iş bulup çalışmayı düşlerken bu kez de rahim kanserine yakalandığını öğrendi.

600 BİN LİRAYA İHTİYACI VAR

EŞİ gibi kendisi de amansız hastalığın pençesine düştükten sonra tek düşüncesinin çocukları olduğunu söyleyen Ararbay, "Eşimin ölümünden sonra çocuklarımla yeni bir hayat kurmayı hayal ediyorduk. Ancak ben de kansere yakalandım. Günden güne ağrılarım artıyor. Tetkiklerim yapıldı ve acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Ancak 22 Kasım'da yapılacak ameliyat için yaklaşık 600 bin ödenmesi gerekiyormuş. Acilen bu parayı bulmak için Karacasu'daki ağabeyim kendisine ait arsasını satılığa çıkardı. Ancak arsayı satın alan olmadı. 22 Kasım olan ameliyat günü yaklaştıkça umutlarım da azalıyor" dedi.

TEK KURTULUŞ AMELİYAT

ÇOCUKLARI için yaşamak istediğini söyleyen Ararbay, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Ararbay, "Aldığım radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle iki böbreğim iflas etti. Tek kurtuluşum bu ameliyat. Doktorlar hastalığın agresif olduğunu ve hızla yayıldığını söyledi. Ameliyat son şansım. Çocuklarımı kimsesiz, boyunları bükük bırakmak istemiyorum. Daha babalarının yokluğuna alışamamışken annesizliğe nasıl dayanırlar? Sırf onlar için yaşamak istiyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ