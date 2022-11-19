Çerçioğlu yine ağır cezalık oldu! İstenen hapis cezası git gide artıyor

Aydın'da hakkında açılan 3 ayrı davadan yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yine Ağır Ceza Mahkemesi yolu gözüktü. Çerçioğlu'nun Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlarından yargılandığı diğer dava ile birleştirildi. Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çerçioğlu hakkında daha önce Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından da dava açılmıştı. Ancak bu dava daha sonra 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya gibi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma davasıyla birleştirilmişti.



İHALEYE FESAT SUÇU

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde "usulsüzlükler yapıldığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla geçtiğimiz yıllarda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından Erkan Karaarslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.



CEZA 37 YILI BULDU

Öte yandan Aydın'da "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 33 sanık hakkında başka soruşturma daha başlatılmıştı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın, suçların benzer olması dolayısıyla, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesine karar vermişti. Birleştirme kararına Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı üzerine konu İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, dosyaların birleştirilmesine hükmetmişti. 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesiyle bu tek davada birleştirilen 3 dosya oldu. Çerçioğlu hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilen 3 ayrı dosyadan istenen toplam ceza miktarı, 30 yılı buldu. Çerçioğlu hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren ve karar aşamasına gelen diğer davada istenen 7 yıl hapis cezası da eklendiğinde Çerçioğlu hakkında istenen toplam hapis cezası 37 yıla çıkıyor.

YENİ ASIR'IN MANŞETİ SONRASI MASAK RAPORU İSTENMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şimdiye kadar danışmanı olarak bilinen FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la birlikte ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılanan ve 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Cumhuriyet Savcısı'nın son mütalaasında Çerçioğlu hakkında 7 yıl hapis cezası istediği davada mahkeme, geçtiğimiz aylarda Yeni Asır'ın manşet yaptığı ve belediyedeki üst düzey bürokratların FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın şirketinden para aldığını gösteren MASAK raporunu dosyaya eklemek için isteme kararı almıştı. Mahkeme Şubat ayındaki duruşmada MASAK raporunu da inceledikten sonra karar verecek.

YENİ ASIR / ÖZEL HABER

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