‘Oğlum bir seri katille evlenmiş’

Aydın'da 10 ay evli kaldıktan sonra eşi Doğukan Bağ'ı (23) bıçaklayarak öldüren Emel Bağ'ın (26) daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü ve 70 sabıkası olduğu belirlendi.





DAVA 24 KASIM'DA

Efeler'de çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) 2017'de kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü için 16 yıl ceza alan Emel Bağ, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edildi. Emel Bağ daha sonra Doğukan Bağ ile evlendi ve ilk cinayetten 5 yıl 1 ay sonra kocası Doğukan Bağ'ı 5 yerinden bıçaklayıp öldüredü. Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Emel Bağ'ın davası 24 Kasım'da görülecek. Oğlu cinayete kurban giden Veysel Bağ, Yeni Asır'a konuştu. ACILI baba, "Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın. Bu kadar profesyonelce iki cinayeti işleyen kim olursa olsun dışarıda olmamalı" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE