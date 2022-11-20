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Haberler Aydın Aydınlı üreticiye müjde! Umutla beklenen yağışlar geliyor!

Aydınlı üreticiye müjde! Umutla beklenen yağışlar geliyor!

Yarın Kıyı Ege'de başlayacak sağanak yağışlar, Aydın'da da etkisini gösterecek. Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışın sebep olabileceği sel, su baskın, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

İHA

20.11.2022, 13:54

Aydınlı üreticiye müjde! Umutla beklenen yağışlar geliyor!
Aydın genelinde özellikle üreticilerin umutla beklediği yağışların, 21 Kasım Pazartesi günü itibariyle geleceği öğrenilirken, vatandaşlar gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Aydın, yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisine girecek. Konu ile ilgili meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın merkez ve batı ilçelerinde İncirliova, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Germencik, Söke, Kuşadası ve Didim kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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