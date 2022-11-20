Çilingir yerine seçtiği yöntem şaşkına çevirdi! İş makinesi hortumuna tırmandı!

Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs evin anahtarını içeride unutunca çilingir çağırmak yerine sokaktaki bir inşaatta çalışmakta olan beton dökme makinesinin operatöründen yardım istedi. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan beton dökme makinesinin hortumuna tutunan şahıs, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki apartmanın 3. katına kaldırıldı.