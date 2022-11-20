Emekli makinistten hurdalara ‘geri dönüşüm’ dokunuşu

Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki emekli makinist Şakir Yetkin, 25 yıl boyunca hurdacılardan topladığı eski eşyalardan kendi tarzına göre dönüştürdüğü yüzlerce objeyi sergiliyor. Yaptığı işi "geri dönüştürme sanatı" olarak tanımlayan Yetkin, kent merkezinde "Dönüşüm Konak" ismini verdiği bir konağı kiralayıp, yılların birikimi olan eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Çevreci bir bilinçle hareket ettiğini belirten Yetkin, "Hurdacılardan satın aldığım eski ev ve mutfak eşyalarını basit dokunuşlarla nostaljik şamdanlara ve farklı objelere dönüştürdüm. Müzemdeki eserlerin hepsinin bir hikayesi var. Çevreci biriyim. Amacım da israfı önlemek ve tasarruf. Buraya 'Binbir Gece Masalı Müzesi' de diyebilirsiniz." Yetkin, konağında geri dönüşümle yaptığı objelerin yanı sıra eski kitaplar, elbiseler ve hediyelik eşyaları sergilediğini dile getirdi. Afyonkarahisar'ı dünyaya tanıtmak için farklı sergiler hazırlamayı hedeflediğini belirten Yetkin, meraklılarını "Dönüşüm Konak"ı gezmeye, görmeye ve deneyimlemeye davet etti.

KAZIM YÖRÜKCE