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Haberler Aydın Hükümlülerin inşa ettiği cami ibadete açıldı

Hükümlülerin inşa ettiği cami ibadete açıldı

20.11.2022

Hükümlülerin inşa ettiği cami ibadete açıldı

Aydın Nazilli'de, inşaatında hükümlülerin görev aldığı Ceza İnfaz Kurumu Camisi hizmete girdi. Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Diyanet Vakfı Nazilli Şubesi işbirliğiyle düzenlenen açılış töreninde konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, caminin yapımında görev alanlara teşekkür etti. Bu uygulamanın diğer ceza infaz kurumlarında da yaygınlaşabileceğini dile getiren Dilsiz, 120 kişi kapasiteli caminin işçilik hariç 600 bin liraya mal olduğunu dile getirdi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in dua etmesinin ardından camide ilk namaz kılındı.

İHSAN KARATAŞ

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