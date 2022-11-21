Elimdeki bıçağın üstüne düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde erkek arkadaşını öldüren Gül Yuliana Yaşar, ifadesinde cinayetin kasıtlı değil kazara olduğunu savundu. "Ayağı yere takıldı ve elimdeki bıçağın üzerine doğru düştü" diyen katil zanlısı genç kız tutuklandı. Kuşadası'nda Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta önceki gece meydana gelen olayda, Gül Yuliana Yaşar, tartıştığı sevgilisi Oğuzhan Çavuş'u kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. İki gencin 5 yıldır sevgili oldukları ve 6 aydır aynı evde birlikte yaşadıkları, Oğuzhan Çavuş'un su dağıtım şirketinde, Gül Yuliana Yaşar'ın ise yaz aylarında otellerde çalıştığı öğrenildi.





"BENİ DARP ETTİ"

Katil zanlısı genç kızın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Erkek arkadaşını çok sevdiğini ve olayda kastının olmadığını söyleyen Gül Yuliana Yaşar, "Annemle Rusça konuştuğum için Oğuzhan kıskançlık krizine girdi. Tartışma sırasında beni darp etti. Elinde kesici bir alet vardı. Ben de mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Bir anda üzerime doğru geldi. Sanırım ayağı yere takıldı ve elimdeki bıçağın üzerine doğru düştü" dedi. Genç kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



■ KAZIM YÖRÜKCE