Motosiklet kullanırken gelen sara nöbeti öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde seyir halindeyken sara nöbeti geçirerek motosikletiyle sulama kanalına düşen Recep Ardıç (28) hayatını kaybetti. Olay Azizabat ile Yamalak arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Tarlaya gitmek için evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Recep Ardıç, motosikletle seyir halindeyken sara krizi geçirdi. Ardıç, motosikleti ile birlikte yol kenarındaki su kanalına düştü. Ardıç'tan haber alamayan yakınları, genci aramaya başladı. Ardıç'ın cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra yakınları tarafından kanalda bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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