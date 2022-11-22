Kanser savaşçısı

AYDIN Efeler'de yaşayan Mustafa Paşa, 2012'de vatani görevini yaptıktan sonra, sınavlara girerek uzman çavuş oldu. İlk görev yeri Çanakkale Gelibolu olan Paşa, 2016'da Fırat Kalkanı ve 2018'de Zeytin Dalı harekatlarında teröristlerle kahramanca savaştı.

ANCAK görev sırasında yaptırdığı test ile lenf kanserine yakalandığını öğrendi ve içi kan ağlayarak kutsal mesleğinden ayrılmak zorunda kaldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görürken de malulen emekli oldu. Ama savaşçı ruhu onun pes etmesine izin vermedi.

ÖNCE düzenli olarak spor salonlarına gidip zayıf düşen bedenini güçlendirdi, ardından yıllarca top koşturduğu yeşil sahalara geri döndü. Spor sayesinde hastalığı vücudundan tamamen silen Paşa, artık takım arkadaşları tarafından 'Kanserin Panteri' diye çağırılıyor

2012'de Piyade Uzman Çavuş olan Paşa, TSK'nın Suriye topraklarında yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında tanksavar nişancısı olarak görev yaptı.

RAMAZAN AYDEMİR