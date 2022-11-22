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Haberler Aydın Tarım işçileri, faciadan kıl payı kurtuldu

Tarım işçileri, faciadan kıl payı kurtuldu

22.11.2022

Tarım işçileri, faciadan kıl payı kurtuldu

AYDIN'IN Köşk ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 10 tarım işçisi yaralandı. Kaza, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde meydana geldi. Zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

10 ZEYTİN İŞÇİSİ YARALANDI
KAZANIN ardından can pazarı yaşanırken kazayı görenler 112 Acil Durum Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, devrilen minibüsün altından çıkarıldı. Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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