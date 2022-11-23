İYİ Partili Başkan Özcan AK Parti’ye geçti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya'da katıldığı G20 toplantısının dönüşünde verdiği röportajda, İYİ Parti'nin hala nasıl Millet İttifakı'nın içerisinde kalabildiğine dair sözleri büyük ses getirmişti. Erdoğan'ın yaptığı davete ilk katılım İYİ Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan geldi. 2019 yerel seçimlerinde İYİ Partiden Millet İttifakı'nın adayı olarak Nazilli Belediye Başkanı olarak seçilen Kürşat Engin Özcan, AK Partiye geçti. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın, TBMM'de bugün saat 11.45'te Adalet ve Kalkınma Partisi Grup toplantısında bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozet ile partiye geçiş yapacağı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ