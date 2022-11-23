Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti’de...

Son dakika haberleri: G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan'a rozetini taktı.

Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz çok ciddi ve sıkıntılardan geçmektedir. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."