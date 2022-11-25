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Haberler Aydın İki TIR’ın çarpışmasında yol savaş alanına döndü

İki TIR’ın çarpışmasında yol savaş alanına döndü

25.11.2022

İki TIR’ın çarpışmasında yol savaş alanına döndü

AYDIN-İZMIR Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli içerisinde iki TIR'ın çarpışması sonucu tünel savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelin Aydın'dan İzmir'e gidiş yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

İHSAN KARATAŞ

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