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Haberler Aydın Kritik davada MASAK raporu mahkemeye ulaştı

Kritik davada MASAK raporu mahkemeye ulaştı

25.11.2022

Kritik davada MASAK raporu mahkemeye ulaştı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile FETÖ'cü Erkan Karaarslan'ın da sanık olarak yargılandığı davada, sanıklardan F.K'nin Yeni Asır'ın 15 Ocak 2022 tarihli haberini delil olarak sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, haberde adı geçen ve Karaarslan'ın hesaplarına para gönderdiği kişiler arasında yer alan belediye bürokratlarıyla ilgili MASAK raporunun incelenmesine karar vermişti. MASAK, mahkemenin talebi üzerine söz konusu raporu Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştığı öğrenildi. Mahkeme, raporu inceleyip değerlendirdikten sonra kararını verecek.

ERHAN GÜLENÇ

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