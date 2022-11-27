Çiftçilere akıl almaz tuzak

AYDIN'IN Koçarlı İlçesinde kendilerine bankacı süsü veren ve çiftçileri 500 bin lira dolandıran 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Güdüşlü Mahalle muhtarı Tarjan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KOMİSYON ALIYORLAR

KOÇARLI'NIN Güdüşlü Mahallesinde bazı çiftçiler, kendilerini bankacı diyerek tanıtan kişilerce 500 bin lira dolandırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında şikayette bulunan çiftçiler, şüphelilerin kimlik bilgilerini alarak, kendileri adına bankalara kredi başvurusunda bulunduğunu ve çıkan kredilerden komisyon aldıklarını öne sürdü. Şikayet doğrultusunda çalışma başlatan jandarma, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen mahalle muhtarı Tarjan Arıcı'nın da aralarında olduğu 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden kadın S.T. ve A.İ. tutuklandı. Güdüşlü Mahallesi Muhtarı Tarjan Arıcı ile birlikte 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

KAZIM YÖRÜKCE