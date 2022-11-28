Halil için öğretmen ve arkadaşlarından kermes

AYDIN Söke'nin Çalışlı mahallesinde, çiftçi İsmail Geyik (39) ile Halime Geyik (34) çiftinin oğlu Halil Geyik, 4 yıl önce babasına ait park halindeki 09 SJ 960 plakalı otomobilde çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Yüzünde yanıklar oluşan, ağız, burun ve kulak için doku nakli yapılması gereken 8 yaşındaki Halil Geyik için öğretmen ve arkadaşları seferber oldu. Halil'in maddi sıkıntı çeken ailesine yardım amacıyla başlatılan kampanyaya destek için düzenlenen kermeste toplanan 13 bin lira, açılan banka hesabına yatırıldı.





BAĞARASI Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıfta eğitimine devam eden Halil'in burnu, ağzı ve kulakları için yeniden doku nakli gerektiği ortaya çıktı. Geyik çifti, Halil'in tedavisi için htiyaç duyulan 600 bin liranın toplanması için Valilik onayıyla ikinci bir kampanya başlattı. Halil'in okul arkadaşları, öğretmenleri ve velilerin kampanyaya destek amacıyla düzenlediği kermeste satılan yiyeceklerden elde edilen 13 bin 250 lira banka hesabına yatırıldı.



■ KAZIM YÖRÜKCE