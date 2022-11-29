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Aydın'da feci olay! Rayların üzerinde duran adama tren çarptı

Korkunç olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre rayların üzerinde duran 44 yaşındaki adama tren çarptı. Feci şekilde can veren adamın cansız bedenini Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA

29.11.2022, 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 15:40

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Aydın’da feci olay! Rayların üzerinde duran adama tren çarptı

Edinilen bilgiye göre, Denizli - İzmir seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre tren rayları üzerinde bulunan 44 yaşındaki Akif Fırat Pekşen'e çarptı.

Aydın’da feci olay! Rayların üzerinde duran adama tren çarptı

Çarpmanın etkisi ile trenin altına aldığı Pekşen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi

Aydın’da feci olay! Rayların üzerinde duran adama tren çarptı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pekşen'in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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