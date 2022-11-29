Aydın’da feci olay! Rayların üzerinde duran adama tren çarptı

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.
29.11.2022, 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 15:40
Edinilen bilgiye göre, Denizli - İzmir seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre tren rayları üzerinde bulunan 44 yaşındaki Akif Fırat Pekşen'e çarptı.
Çarpmanın etkisi ile trenin altına aldığı Pekşen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pekşen'in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.