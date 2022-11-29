Eşinin boğazını kesti ‘akıl hastasıyım’ dedi

AYDIN Koçarlı'da 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu'nun (33) boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu (32) hakim karşısına çıktı. Duruşmada, savcılıkta verdiği ilk ifadeleri reddeden Aydoğdu, ağır bir akıl hastası olduğunu belirterek, "Eşimi öldürdüğümü ailem cezaevine gelince öğrendim. İntihar etmek istedim. Eşimi seviyordum. Bilerek öldürmedim. Hastalığım her şeyimi elimden aldı" dedi.

AMBULANS ALMAMIŞ!

Duruşmaya katılan sanığını babası oğlunun kullandığı ilaçları almadığını dile getirerek, "Gelinim, '3 gündür ilaçlarını kullanmıyor' demişti. Mustafa evden çıktı, ben arkasından gittim, 'Ben şerefsiz değilim diyerek' bağırdı. 'Sana kim şerefsiz dedi' diye sorduğumda 'Gelinin' dedi. Kendisinin ambulansla alınmasını istedik ancak almadılar. Kolluk görevlileri bilincinin yerinde olduğunu belirtti. Cinayeti işlediğini sonradan öğrendim" dedi.

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