Aydın’da şaşkınlık yaratan olay! Cezaevindeki yakının ziyarete geldi, kendi de hapse girdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bir yakınını ziyarete gelen M.A. isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.