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Haberler Aydın Aydın'da şaşkınlık yaratan olay! Cezaevindeki yakınını ziyarete geldi, kendi de hapse girdi

Aydın'da şaşkınlık yaratan olay! Cezaevindeki yakınını ziyarete geldi, kendi de hapse girdi

Aydın'da cezaevindeki yakınını ziyarete giden şahsın yapılan kontrollerde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

01.12.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 13:13

Aydın’da şaşkınlık yaratan olay! Cezaevindeki yakınını ziyarete geldi, kendi de hapse girdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bir yakınını ziyarete gelen M.A. isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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