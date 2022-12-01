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Haberler Aydın Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheliyi narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheliyi narkotik köpeği buldu

Aydın’da jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki bir üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği sayesinde bulundu. Yakalan şahıs hakkınfa işlem başlatıldı.

İHA

01.12.2022, 12:55

Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheliyi narkotik köpeği buldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi asri mezarlık önünde yapılan uygulama esnasında bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüs içerisinde arama gerçekleştirilirken, narkotik köpeğinin yolcu olarak bulunan Ç.T. ve L.K. isimli şahsa tepki vermesi sonucu üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan Ç.T. ve L.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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